Başkan Dursun Özbek açıkladı: Galatasaray’ın gözü o hedefte!

Süper Lig’in 30. haftası bugün açılacak, Alanyaspor sahasında lider Galatasaray’ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılı kafile, Kırbıyık Holding Stadyumu’na gelirken Başkan Dursun Özbek de karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Güzel bir maç olacak’

Sarı-Kırmızılı taraftarların coşkulu karşılamasına değinen Başkan Özbek, “Galatasaray taraftarı her yerde. Alanya’da da gayet iyi karşılandık. Maça gidiyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Hava da çok güzel. İnşallah iyi bir sonuçla İstanbul’a döneceğiz” dedi.

‘İnşallah bu akşam yeneceğiz’

Galatasaray’ın patronu, Cim Bom’un bu sezon ligde yenemediği tek takımın Alanyaspor olduğunun hatırlatılması üzerine de, “İnşallah bu akşam olacak. Alanyaspor’u yenmek umarım nasip olur” ifadelerini kullandı.