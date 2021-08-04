Başkan Muhittin Böcek yangınları anlatırken sırıtan AKP sözcüsüne tepki

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangında insanların yaşadığı acıları anlatırken, Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Serhat Demir gülmesi büyük tepki çekti.
Antalya’da süren orman yangınlarıyla ilgili olağanüstü toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Muhittin Böcek konuşurken, AKP Grup Sözcüsü Serhat Demir’in gülmesine sosyal medyada gündem oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yangın izlenimlerini aktarırken, “İnsanlar ağlayacak, sarılacak kişi arıyor. Orada ‘yanıyoruz’ derken gerçekten yanıyoruz” sözleri esnasında alaycı tavırları kameraya yansıyan Demir’e tepki yağdı.