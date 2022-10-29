Başkan Seçer’den AKP’ye ‘ikinci yüzyıl’ eleştirisi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıkladığı vizyon belgesini eleştirdi. Seçer, “İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir” dedi.

Ali Ekber ŞEN

Partisinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın açıkladığı vizyon belgesini de değerlendirdi.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldıktan sonra partisinin düzenlediği alternatif bayram kutlamasına katıldı. Cumhuriyet Alanında yapılan kutlamada bir konuşma yapan Başkan Seçer, “Bizim kutladığımız cumhuriyet 2022 yılında Türkiye’deki cumhuriyet anlayışı değil. Cumhuriyetin demokrasi, özgürlük, adalet olduğunu düşünürüz. Bilim, medeniyet, çağdaşlık olduğunu düşünürüz. Bizim Cumhuriyetimiz Atatürk‘ün cumhuriyeti. Laik, demokratik, sosyal hukuk devleti tanımlamasına uygun bir yönetimden bahsediyorum” dedi.

VİZYON BELGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Konuşmasında AKP’li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı vizyon belgesini de değerlendiren Seçer, “Biz kavga dilini kullanmayız. Ulu önderimiz söylemiş yurtta sulh, cihanda sulh. Biz, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir diyen Atatürk’ün izindeyiz. Vizyona bakın. Gözlerim yaşardı. İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil” ifadelerinde bulundu.

“UCUBE BİR SİSTEM VAR”

Son günlerde cumhuriyeti herkesin kendince yorumlamaya, şekillendirmeye başladığını ifade eden Seçer, şöyle devam etti:

*Zaten ülkede demokrasinin tecelli ettiği parlamento ya da halkın iradesinin tecelli ettiği bir parlamentodan söz etmek mümkün değil. Mevcut ucube bir sistem olan başkanlık sistemi ile bir kişi ve etrafındaki kendi emir ve talimatları ile hareket eden bir grubun, bir zümrenin yönetimi altında bir rejim görüyoruz.

*Oysa bizim arzuladığımız; demokrasinin kuvvetler ayrılığı prensibi çerçevesinde çoğulcu parlamenter sistemle taçlanması. Cumhuriyetin demokrasi ile taçlanması. Son 5 yıldır bundan uzaklaşan bir Türkiye görüyoruz ama zaten bu anlamda bugünkü ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelesi de tam bununla ilgili.

*Umut ediyorum yanlıştan dönecek, yanlış hesap Bağdat’tan dönecek. Türkiye layık olduğu şekilde, parlamenter sistemin güçlü olduğu, milletin iradesinin tecelli ettiği, parlamentonun kararlarıyla yönetildiği bir ülke konumuna gelecek. Bundan en küçük bir endişem yok.

“2023’TE FARKLI BİR COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ”

2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine dikkat çeken Seçer, şunları söyledi:

“Gelecek yıl bugün, çok farklı bir anlayışla ülkenin yönetildiğini gördüğümüz o gün farklı bir coşkuyla farklı bir inançla cumhuriyeti kutlayacağız. Kurum ve kurallarıyla yerleşmiş demokrasi öyle 100 yılda olmuyor. 200 yıl, 300 yıl, 500 yıl. Deneyim istiyor. Bebeğe bakar gibi. Onu ana sütüyle besler gibi. Sevgiyle büyütür gibi demokrasiyi büyütmek gerekiyor. Hiç endişeniz olmasın. Olacaktır. Hastalıklar olacaktır, yağmurlar, fırtınalar olacaktır ama bugün Mersin’de olduğu gibi aydınlık günler de olacaktır. O da yakındır.”

“DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ”

“Bizler ülkemizi seviyoruz. Bize sevgi testi yapıyorlar” diyen Başkan Seçer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan yedi sülalenize yetecek servet yapın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyin için zengin olun, devletin yapısına çivi sokun, devlet yapısını yok edin ondan sonra demokrasiden, hak hukuktan, insan haklarından söz edin. Artık yüzsüzlüğün zirve yaptığı günleri yaşıyoruz Türkiye’de. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz. Devlet kurumu bir başka devlet kurumuna tuzak kurmaz. O ahlaksızlıkların zirve yaptığı günleri yaşıyoruz bugün. Elbet bunların sonu gelecek. Mahkeme kadıya mülk değil. Bizler sokakta vatandaşımıza hizmet ederken hiçbir koruma zırhının arkasına saklanmadık. Onlarla beraber onlar için çalışıyoruz. Biz halkımızı seviyoruz.”

“İKİ AYYAŞ DİYENLERLE YAN YANA OLAMAYIZ”

1923’te ilan edilen Cumhuriyetin “yetkinin saraydan alınıp halka verilmesi” anlamını taşıdığını ifade eden Seçer, şöyle dedi:

*Şimdi Türkiye o günleri yaşıyor. Cumhuriyet yetkinin saraydan alınıp yeniden halka verilmesi özlemiyle artık gelecek yıl bugün kutlanacak. Onu da başaracağız. Kimseden korkmuyoruz. Biz cumhuriyeti kuran Atamızın peşindeyiz. Onlar korkmadı. Onlar kaçmadı.

*Onlar mücadele etti. Biz de mücadele edeceğiz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Adalet herkese lazım olacak. Hukuku evlat gibi koruyun. Hukukun olmadığı yerde ne yaşam olur, ne vatan olur, ne bayrak olur. Hukuku koruyacağız.

*Kimseden çekinmeyeceğiz. Biz CHP’liyiz. Atatürk’e, İnönü’ye iki ayyaş diyenlerle, Atatürk’ün annesine dil uzatanlarla aynı saflarda olamayız. Gerçek Atatürkçüler biziz, CHP’liler. Gerçek vatanseverler varsa o da biziz, CHP’liler.

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