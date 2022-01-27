Başkan ‘sorun yok’ mesajı vermişti, gerçeği AKP’li Elitaş açıkladı

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç geçtiğimiz günlerde Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nda incelemelerde bulunarak çalışmaların hızla devam ettiğini ve binanın yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini açıklamıştı. AKP’li Büyükkılıç’tan 3 gün sonra yeni terminal binası inşaatında incelemelerde bulunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, ödenek sıkıntısı yaşandığını ve konuyla ilgili bakanlıkla görüştüklerini belirtti.

Müslüm EVCİ

AKP‘li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 gün önce 8 milyon yolcuya hizmet etmesi hedeflenen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası inşaatındaki çalışmaları yerinde incelemişti.

“YIL SONUNA KADAR FAALİYETE GEÇECEK”

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Yapım Projesi’nin inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan AKP’li Büyükkılıç, Kayseri Havalimanı çalışmaların kış şartlarına rağmen hummalı şekilde devam ettiğini ifade ederek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın yapım çalışmaları yüzde 41’i aşan tamamlanma oranı ile devam etmektedir. Burada 8 milyon kişi kapasiteli bir havaalanı terminal binası yapılıyor. Bu binamız yıl sonuna doğru faaliyete geçmiş olacak. Kayseri’mize çok yakışan bir proje hayata geçmiş olacak” ifadelerini kullanmıştı.

“ÖDENEK SIKINTISI ÇEKTİKLERİNİ ÖĞRENDİK”

AKP’li Belediye Başkanı Büyükkılıç’ın ardından AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın partisinin İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile inşaat alanına gerçekleştirdiği ziyarette dikkat çeken bir ayrıntı gün yüzüne çıktı.

Mustafa Elitaş, AKP’li Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın çalışmaların devam ettiği ve yıl sonunda tamamlanacağını ifade ettiği havaalanı inşaatında ödenek sıkıntısının ortaya çıktığını açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Elitaş, şu ifadelere yer verdi:

“Kayseri İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu ile birlikte inşaatı devam eden Kayseri Havalimanı Yeni Terminal binasını incelemelerde bulunduk. Ödenek sıkıntısı çektiklerini öğrendiğimiz İnşaat için Bakanlıkla görüşerek sorunun biran evvel çözüme kavuşturulmasını talep ettik”