Başkan Soyer duyurdu! İzmir’de coronayla ilgili dikkat çeken gelişme

İzmir’de son 2 gündür Covid-19 sebebiyle ölüm yaşanmadığı açıklandı. Yaşanan gelişmeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bir mesaj paylaştı.

Soyer, “Sağlıklı yarınlara adım adım yaklaşırken İzmir’imizde 2 gündür Covid-19 sebebiyle ölüm yaşanmaması bizleri çok sevindirdi. Yine de rehavete kapılmadan salgın tedbirlerini uygulayalım ve aşılarımızı olalım. Güzel günleri en kısa zamanda birlikte göreceğiz” dedi.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 62. İL

Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı haftalık vaka sayısına göre İzmir’de her 100 bin kişide 27,40 vaka görülüyor. Bu vaka sayısıyla İzmir, Türkiye’de en çok vaka görülen 62’nci il. İzmir’de toplam yapılan Covid-19 aşı dozu sayısı 3 milyon 523 bini geçti. 2. doz aşı olanları sayısı 1 milyon 65’i geçti.

İzmir Valisi Selim Köşger ise, “24 Ağustos 2020’den beri ilk defa üst üste iki gündür COVID’ten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3 milyon 499 bin 357’ye ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım” açıklamasında bulundu.

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