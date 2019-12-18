Başkan Trump Azlin Eşiğinde 

ABD Temsilciler Meclisi tarihi bir oturumla Başkan Trump’ın görevini kötüye kullandığı ve Kongre’yi engellemeye çalıştığı şeklindeki iki azil suçlamasını oylamaya hazırlanıyor. Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde maddelerin onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oylama öncesinde her iki partiye de üçer saat söz hakkı tanınmak suretiyle toplam altı saatlik bir tartışma oturumu düzenlenecek. Kongre üyeleri Başkan’ın azledilmesiyle ilgili farklı görüşlerini dile getirecek. Tıpkı ABD halkı gibi Kongre üyeleri de Başkan’ın sıra dışı başkanlık biçimi ve hakkındaki azil maddeleri konusunda birbirinden ayrı görüşlere sahip. Yerel saatle sabah 9’da başlayacak tartışma oturumunu akşamüzeri yapılması beklenen oylama izleyecek.

Azil maddelerinin Kongre’nin Temsilciler Meclisi kanadında onaylanmasının ardından Senato’da anayasa gereği suçlamalar üzerinde yargılama yapılacak. Bu sürecin de Ocak ayında başlaması bekleniyor. Yargılamada Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar savcı görevini üstlenecek.

Trump, Temsilciler Meclisi’nde alınan azil kararıyla yargılanmak üzere Senato’ya giden üçüncü başkan olacak. Trump tarihi oylama öncesinde bir dizi Twitter mesajı attı ve şu ifadeleri kullandı:

“İnanabiliyor musunuz bugün radikal son tarafından, hiçbir şey yapmayan Demokratlar tarafından azledileceğim ve YANLIŞ HİÇBİR ŞEY YAPMADIM! Korkunç bir şey. Telefon dökümlerini okuyun. Bu başka hiçbir başkanın başına gelmemeli. Dua edin!”

“Sadece Başkan’ı hedef aldılar. Düzgün bir soruşturma yürütme niyetleri bile yoktu. Suç bulamadılar o yüzden de muğlak bir görevi kötüye kullanma ve Kongre’yi engelleme uydurdular.”

“Bu üzücü. Beyaz Saray’a birisi geldi ve yaptıkları şey bu kişiye nefes aldırmamak oldu. İstedikleri tek şey onu azletmekti. Seçildiği ve yemin ettiği günün hemen ertesinde başladılar ama o Washington’a geldi ve ‘Ben Washington’u temizleyeceğm, insanlara yardım edeceğim’ dedi. Büyük vergi indirimleri yaptı, ordumuzu güçlendirdi. Tarih yazacaktır…”

“Demokratlar sadece seçimlere odaklanırken en iyi zamanlarımızı yaşıyoruz. Bu başkan her zaman savaştığı gibi savaşmaya devam etmeli. O her zaman kendisi için ve ülkesi için savaştı. Reçeteli ilaçlar ve ticaret politikalarıyla ilgili ilerici politikalar üretmeye devam edecek. Başkan’ı öne çıkaran bunlar oldu…”

“Ve o her zaman bu konuda çok iyiydi. Demokratlar’ın verdiği bir mesaj yok. 2020 için umutları yok.”

Salı günü Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’ye öfke dolu bir mektup yazan Trump, “İnsanlar bu davayı anlamalı ve öğrenmeliler ki bu asla başka bir Başkan’ın başına gelmesin. Bu, hukuk dışı partizan bir darbe girişimi. Tarih sizi yargılayacak” demişti.

Pelosi ise Temsilciler Meclisi üyelerini nihai oylamanın yapılacağı oturuma davet ettiği mektubunda “Deliller gösteriyor ki Başkan yetkisini kişisel ve siyasi çıkarları için kullandı ve Kongre’yi engelledi” ifadelerini kullandı.

“Amerika’da kimse kanunun üstünde değildir” diyen Pelosi, “Ülkemizin tarihindeki bu ciddi anda anayasamızı içeride ve dışarıda tüm düşmanlardan koruma yeminimizin arkasında durmalıyız” diye ekledi.

Bu arada Alaska’dan Florida’ya on binlerce kişi Salı akşamı azil sürecine destek vermek için gösteriler düzenledi. New York’un Times Meydanı’nda toplanan kalabalıktan küçük kasabalarda ellerinde mumlarla toplanan bir avuç insana kadar herkes “Anayasa’yı koruyun” “Azledin” “Baş suçlu” yazılı pankartlar taşıdı.

Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna’ya verilecek yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardım karşılığında 2020 başkanlık seçiminde rakibi olması muhtemel Joe Biden ve oğlunun Ukrayna’daki iş bağlantılarının sorgulanmasını istediği iddia ediliyordu. Hakkındaki iddiaları, yardımın Ukrayna’ya verildiğini ve karşılığında bir soruşturma açılmadığını söyleyerek reddeden Trump, telefon görüşmesinin dökümünü okuyanların yanlış bir şey yapmadığını göreceklerini söylüyor. Ancak azil soruşturmasında Temsilciler Meclisi İstihbarat ve Adalet komisyonlarında ifade veren tanıklar büyük ölçüde Başkan hakkındaki bu iddiaları doğrular ifadeler vermişti.

Şimdi Kongre bu eylemlerin ve Beyaz Saray’ın Temsilciler Meclisi soruşturmalarına tanık olarak çağrılan bazı yetkililerin ifade vermesine engel olmasının Başkan’ı görevinden azletmek için yeterli sebepler olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor.

Bu süreçte çoğu Temsilciler Meclisi’nde ilk dönem görev yapan ve Başkan’ın popüler olduğu eyaletlerden seçilen Demokrat Kongre üyeleri oylama konusunda kararsızdı. Ancak bu üyeler de birer birer azil yönünde oy kullanacaklarını açıkladı.

Senato’daki yargılama yaklaşırken gözler Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’a çevrildi. McConnell “Ben tarafsız bir jüri olmayacağım. Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu kanadın Başkan’ı temize çıkaracağı kesin” diye konuştu.

Parti çizgisi dışında görüşlere sahip Kongre üyeleri de bu süreçte saflarını belirlemek zorunda kaldı. Kongre’nin yeni üyelerinden New Jersey temsilcisi Demokrat Jeff Van Drew, azle karşı olduğunu açıkladı ve Cumhuriyetçi Parti’ye geçeceğini bildirdi. Michigan eyaletinden muhafazakar Kongre üyesi Justin Amash de bu yılın başında azle destek vererek Cumhuriyetçi Parti’den ayrılmıştı.

Demokrat Kongre üyelerinden Maine eyaleti temsilcisi Jared Golden ise görevi kötüye kullanma maddesine oy vereceğini ancak Kongre’nin engellenmesine oy vermeyeceğini söyledi.

Başkan Trump azil için Senato’da yargılanan yalnızca üçüncü Başkan olacak. Şu ana kadar hiçbir ABD Başkanı azil süreci sonucunda görevinden alınmadı. Anayasa’nın azil maddesi ağır suçları ve kabahatleri kapsıyor.

Aylar süren azil sürecinin Başkan’ın 2020 seçimlerindeki oy oranını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.