‘Başkan Trump Ukrayna’da Olan Biteni Çok İyi Biliyordu’ 

Donald Trump’ın kişisel avukatı Rudy Giuliani’nin ortaklarından Lev Parnas, Başkan’ın kendisine siyasi fayda sağlayacak soruşturmaları yürütmesi için Ukrayna hükümetine baskı yapma çalışmalarından haberdar olduğunu söyledi.

MSNBC televizyonundan Rachel Maddow’a konuşan Lev Parnas, “Trump olan bitenden gayet haberdardı” dedi.

New York Times gazetesi de Parnas’ın “Trump’ın, Rudy Giuliani’nin Ukrayna’da ne yaptığını, ne işlerin döndüğünü, hepsini çok iyi bildiğine hayatıma bahse girerim” dediğini bildirdi.

Trump daha önce, kişisel avukatı Giuliani’yi eski başkan yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimlerinde olası rakibi Joe Biden hakkında karalayıcı bilgi bulmaya çalışması için Ukrayna’ya gönderdiğini reddetmişti.

Ancak Parnas, MSNBC’nin tanınan sunucusu Maddow’a yaptığı açıklamada, Trump için “benim tüm hareketlerimden haberdardı” ifadesini kullandı.

Parnas, “Rudy Giuliani ya da Başkan’ın rızası olmadan bir şey yapamam. Sahada onların işini yürütüyordum” diye konuştu.

Parnas, Giuliani’yle birlikte çalışırken görevinin Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma için çalışan oğlu Hunter Biden’ın yolsuzluğa karıştığına yönelik delil bulmak için üst düzey Ukraynalı yetkililerle görüşmek olduğunu anlattı.

Trump’ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den Bidenlar’ın soruşturulacağı sözünü alana kadar Ukrayna’ya yardımları askıya aldığı iddia ediliyor. Bu iddialar üzerine Temsilciler Meclisi’nde Trump hakkında azil soruşturması başlatılmış ve hakkında biri görevi kötüye kullanma diğeri Kongre’nin çalışmasını engelleme olmak üzere iki azil gerekçesini onaylanmıştı.

ABC News’ın Beyaz Saray ve Kongre muhabiri Katherine Faulders dün gece paylaştığı bir Twitter mesajında, Giuliani’ye Parnas’ın söyledikleri hakkında yorumu olup olmadığını sorduğunu ve Giuliani’nin “Hiçbir yorumum yok, kendisi çok üzücü bir vaka” diye yazdığını belirtti.

Parnas programda yaptığı açıklamada, “Benimle konuşmaları için bir sebep yok. Neden Cumhurbaşkanı Zelenski’nin yakın çevresi, İçişleri Bakanı Arsen Avakov, tüm bu kişiler ya da eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko benimle buluşsun? Onlara benimle buluşmaları söylendi. Onlar da bu sırrı saklamaya çalışıyor” diye konuştu.

Lev Parnas, Trump’ın Ukrayna’ya olan ilgisinin hiçbir zaman hükümet yolsuzluğunun üzerine gitmekle alakası olmadığını, “tüm derdinin Joe Biden ve Hunter Biden olduğunu” kaydetti.

Trump’ın Parnas’ı tanımadığı şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine Parnas, “Yalan söyledi” dedi. Parnas, haftanın dört ya da beş günü Ukrayna’da Giuliani’yle bulunduğunu ve o sırada Trump’ın Giuliani’yle sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Parnas, “doğruları ortaya dökmek” istediğini belirterek, “Bu, ülkemiz için, benim için önemli. Şu anda söylenen birçok şey doğru değil” ifadesini kullandı.

Parnas ve Giuliani’nin diğer bir ortağı Igor Fruman, Trump kampanyasına yasa dışı bağışlar yaptıkları suçlamalarından dolayı yargılanıyor. İkisi de haklarındaki suçlamaları reddetmişti.