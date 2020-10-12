“Başkan Trump’ın Son Corona Testi Negatif”

Beyaz Saray doktoru, ABD Başkanı Donald Trump’ın Corona virüsü testinin üst üste negatif çıktığını ve virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının olmadığını söyledi.

Beyaz Saray, Başkan Trump’ın doktoru Sean Conley’nin imzasını taşıyan yazılı bir açıklama yayınlandı. Kısa açıklamada, Trump’ın Abbott laboratuvarları tarafından geliştirilen antikor testinin negatif çıktığı bildirildi.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany’nin Twitter’dan paylaştığı açıklamada, sonucu negatif çıkan testlerle birlikte değerlendirilen diğer klinik bulgular ve laboratuvar verilerinin, virüsün başkalarına bulaşma olasılığına işaret etmediği kaydedildi.

Beyaz Saray doktorunun yaptığı açıklamada, bu değerlendirmenin yalnızca Abbott testinden elde edilen bulgulara dayanmadığı, başka tetkik sonuçlarının da virüsün Başkan’ın vücudunda aktif olmadığına işaret ettiği ifade edildi.

Beyaz Saray doktorunun yaptığı açıklama, Trump’ın Florida’da düzenlediği mitingden kısa bir süre öncesine rastladı.

Başkan Trump ve First Lady Melania Trump’ın Corona virüsü testlerinin 2 Ekim’de pozitif çıktığı açıklanmıştı. Beyaz Saray, Başkan Trump’a teşhis konulmadan önce Corona testinin en son ne zaman negatif çıktığı konusundaki sorulara net yanıt vermekten kaçınmıştı.

Uzmanlar bu sorunun yanıtının, Başkan’ın virüse nerede ve nasıl yakalandığına, virüsü kimlere bulaştırmış olabileceğine ya da virüsü kimden kaptığına ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor.

Başkan Trump’a da yapılan antikor testini üreten sağlık ürünleri firması Abbott, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri antikor kan testinin acil durumda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onay verdiğini açıklamıştı.

AdviseDx adlı test, kan örneklerinde yer alan immünoglobulin (IgM) adı verilen antikor türünü tespit edebiliyor. Böylece kişinin daha önce Corona virüsüne yakalanıp yakalanmamış olduğu anlaşılıyor. Testin diğerlerinden farkı, hastalığın yakın zamanda geçirilip geçirilmediğini de belirleyebilmesi.

Ancak antikor testlerinin Corona virüsünü teşhis etmenin tek yöntemi olarak kullanılması tavsiye edilmiyor. Bunun nedeni de hastalığın ilk günlerinde vücutta antikor oranının testlere yansımayacak kadar az olması.