Başkan Trump’tan New York’a Ekonomik Baskı

Başkan Donald Trump, “Yeşil Işık Yasası” olarak bilinen ve yasadışı göçmenlerin ehliyet alabilmesini sağlayan, aynı zamanda federal yetkililerin bu bilgilere ulaşmasını yasaklayan yasa yüzünden bir kez daha New York’lu yetkililere baskı uyguluyor. Başkan Trump, bu yasanın kaldırılması ve yasadışı göçmenlerin sınırdışı edilmesi için elinden geleni yapacağını son yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında da vurgulamıştı.

Başkan Trump önce New Yorklular’ın “Küresel Giriş” adı verilen hızlı pasaport geçişi sağlayan programa erişimlerini engellemişti, bu hafta ise İç Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla New York limanından dünyanın bir çok yerine gönderilen ikinci el araba ihracatını engelleyebilecek yeni kararı açıkladı. Bakanlık yetkilileri, New York’a kayıtlı araçların gümrükten çıkabilmesi için gerekli olan bilgilere ulaşmakta güçlük çektiklerini iddia ediyorlar.

New York’un ikinci el araba satış sektörü bu yeni gelişmelerin ardından ciddi bir darboğaza girebilir. New York Valisi Andrew Cuomo’nun ofisinden verilen bilgilere göre ise, ihracat yavaşlamadı, tamamen durduruldu. Gemilerin limanlarda tutulduğu ve ikinci el araçların tekrar depolara götürüldüğü bildirildi.

Çoğunluğu hurda statüsünde olan araçlar, New York’tan gemilerle dünyanın bir çok bölgesine gönderiliyor. İkinci el araç sektörü, New York’ta oto bayiliklerinden, müzayede şirketlerine, ihracatçılardan, nakliyecilere kadar farklı kesimlerin yararlandığı ekonomik hacmi yüksek bir endüstri. Özel otomobil koleksiyonerlerinin ve yurtdışına taşınırken araçlarını götürmek isteyenlerin de gümrük mağdurları arasında olduğu belirtiliyor.

Hurda araç satış sektörü sadece New York için değil, bu araçların çoğunun geldiği New Jersey eyaleti için de büyük bir ekonomik gelir kaynağı.

Trump neden New York’u hedef aldı?

Vali Andrew M. Cuomo ile Başkan Trump arasındaki gerginlik Cuomo’nun Başkan Trump’in New York eyaletinde ödediği vergilerin bildiriminin yargı makamlarıyla paylaşılması için izin vermesinin ardından başlamıştı. Trump yönetiminin New Yorklular’ın Küresel Giriş (Global Entry) programına erişim iznini kısıtlamasının ardından da patlama noktasına gelinmişti. Vali Cuomo Başkan Trump’un bu hareketini “zorbalık” olarak nitelendirirken, New York Savcılığı da federal hükümeti bu konu yüzünden dava etti. Amerika’da bir çok eyalet, yasadışı göçmenlere ehliyet veriyor, ancak New York bu bilgileri federal hükümetten saklayan tek eyalet olma özelliğini taşıyor.

Vali Cuomo 13 Şubat’ta Beyaz Saray’da Başkan Trump ile Küresel Giriş konusunu görüşmüş ancak olumlu geçtiği söylenen görüşmelerden somut bir sonuç alınamamıştı. Vali Cuomo federal yetkililerle Küresel Giriş programına başvuran kişilerin kayıtlarını paylaşacaklarını ancak tüm veri sistemine ulaşmalarına izin vermeyeceğini kaydetmişti.

Küresel Giriş programı New York için çok küçük ve çok elit bir grubun kullandığı bir program ancak ikinci el araç satışları büyük bir endüstri ve bir çok küçük esnafı etkilemesi bekleniyor.