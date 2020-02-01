Başkanlık için daha iki ayda 300 milyon dolar harcadı

ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin aday adaylarından olan Michael Bloomberg’in seçim harcamaları, daha iki ayda astronomik boyutlara ulaştı. CNN’in Kantar Media’s Campaign Media Analysis Group’tan aktardığı veriye göre, 60 milyar dolarlık servete sahip olan Bloomberg’ün 24 Kasım 2019’da başlattığı seçim kampanyası kapsamında iki ayda yaptığı harcamalar 300 milyon dolara yaklaştı. Bloomberg, sadece 24 Kasım-31 Aralık 2019 dönemiden televizyon reklamları için 132 milyon dolar harcadı. Bu dönemdeki toplam harcaması ise 188 milyon dolar.

TRUMP’A İKİ AYDA YETİŞTİ

Bloomberg’in seçim harcamaları, mevcut başkan Donald Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasının tamamında yaptığı toplam harcama olan 343 milyon dolara şimdiden yaklaşmış durumda. Bloomberg gibi milyarder bir iş adamı olan Trump, Ocak 2017’de başlattığı yeni adaylık kampanyasında ise şimdiye kadar 148 milyon dolar harcadı.

Bir diğer milyarder başkan adayı Tom Steyer, kampanyasını başlattığı Temmuz 2019’dan yıl sonuna kadar olan dönemde 201 milyon dolar harcadı. Bu dönemde kampanya için Steyer, kendi cebinden 202.5 milyon dolar koyarken, 3 milyon dolar da bağış topladı. Steyer, televizyon reklamlarına 117 milyon dolar, dijital reklamlara 44 milyon dolar harcadı.

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AÇIKLAMAK ZORUNLU

Reuters’a göre, Demokrat Parti’nin bir diğer aday adayı solcu Bernie Sanders’ın 2019’un son 10 ayında yaptığı harcama ise 90.7 milyon dolarla Bloomberg’in oldukça gerisinde kaldı. Vermon Senatörü Sanders bağışlarla kampanyasını sürdürürken, Bloomberg hiç bağış almayacağını, tamamen kendi servetini kullanacağını açıklamıştı. Sanders, kampanya çalışanlarının maaşları için 14 milyon dolar, televizyon reklamları için 13.5 milyon dolar ve dijital reklamlar için 9.7 milyon dolar harcadı.

Bir diğer Demokrat Parti başkan aday adayı, Joe Biden, kampanya çalışanlarının maaşları için 11.7 milyon dolar harcarken, televizyon reklamlarına 2.3, dijital reklamlara 7.2 milyon dolar harcadı.

ABD’deki seçim kanununa göre, başkan adayları topladıkları bağışları ve yaptıkları harcamaları detaylarıyla açıklamak zorunda.

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DÜNYANIN EN ZENGİN 9. KİŞİSİ

77 yaşında olan ve 2003-2013 döneminde New York Belediye Başkanlığı koltuğunda da oturan Bloomberg, Forbes’a göre dünyanın en zengin 9. kişisi konumunda. Bloomberg, yıllık yaklaşık 10 milyar dolar ciroya sahip olan Bloomberg finans ajansının da sahibi.