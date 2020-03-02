Başkanlık Yarışından Çekilen Bir Diğer İsim Amy Klobuchar 

Demokrat Parti’nin 2020 Başkanlık seçimi öncesinde Donald Trump’ın karşısına çıkaracağı adayı belirleme yarışında zaman daraldıkça tablo daha belirgin hale geliyor. Bu da Demokrat Parti aday adaylarının yarışa devam etme ya da etmeme kararlarını etkiliyor.

Son olarak Minnesota Senatörü Amy Klobuchar da başkan adaylığı yarışından çekildiğini açıkladı. Klobuchar’dan kısa süre önce de eski Indiana, South Bend belediye başkanı Pete Buttigieg sürpriz bir kararla adaylığını sonlandırmıştı.

Hem Klobuchar hem de Buttigieg, ön seçimlerde en kritik günlerden biri olarak görülen Süper Salı öncesinde yarıştan çekilerek Barack Obama döneminin başkan yardımcısı Joe Biden’ı desteklediklerini açıkladı.

Her iki isim de Demokrat adaylar arasınd partinin gelenekçi ve merkez görüşlü kesimine yakın duruş sergiliyordu. Dolayısıyla adayların çekilme kararları, partinin ılımlı tabanını Biden’ın arkasında birleştirme çabası olarak yorumlanıyor.

Klobuchar’ın bugün Dallas’a giderek Biden’in mitingine katılması planlanıyor.

Klobuchar aslında ön seçimlerin ikinci eyaleti olan New Hampshire’da üçüncü gelerek sağladığı sürpriz başarının kampanyasına ivme kazandırmasını ve anketlerde yükselişe geçmeyi umuyordu, ancak Minnesota Senatörü New Hampshire’daki başarısını sonraki eyaletlere taşıyamadı.

Klobuchar ve Buttigieg’in çekilmesiyle şimdi yarışta geriye 5 isim kaldı. Bunlar Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Mike Bloomberg ve Tulsi Gabbard. Hem anketler hem de şu anki delege sayısı itibariyle Sanders yarışı önde götürüyor, ancak şimdi bu iki ismin Biden lehine çekilmesinin yarışın akıbetini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor. Bu son gelişmeler, Bloomberg’in ilk kez ön seçimlerde boy göstereceği Süper Salı’nın önemini daha da arttırdı.

Demokrat Parti önseçiminde belirleyici olan oy sayısı değil delege sayısı. Toplam 4 bin delegenin çoğunluğunu kazanan aday, başkan adaylığı yarışını kazanmış olacak. 3 Mart’ta yapılacka Süper Salı önseçimleri delegelerin yüzde 34’ünün dağılımını belirleyecek.

Süper Salı’da 14 eyalette aynı anda önseçimler düzenleniyor. Bu da toplam 1357 delegenin dağılımının belli olacağı anlamına geliyor. Bu eyaletler arasında California, Demokratlar’ın kalelerinden Massachusetts, geleneksel olarak Cumhuriyetçi Teksas ve Oklahoma ile kararsız eyaletler Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia’nın yanı sıra ABD toprağı Amerikan Samoa adası var.

Şu anda en fazla delegeye sahip isim Bernie Sanders. Sanders’ı Biden takip ediyor.