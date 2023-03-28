Başkent Kulisleri, SÖZCÜ TV’de

Ankara’nın nabzını tutan Başkent Kulisleri ikinci bölümde de önemli konukları izleyiciyle buluşturuyor.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, CHP Genel Başkan Yardımcısı avukat Muharrem Erkek, gazeteci Nevşin Mengü, MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu’nun konuk olacağı; SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’in hazırlayıp sunduğu “Başkent Kulisleri” bu akşam saat 21.00’da SÖZCÜ TV’de…