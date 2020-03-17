Başkentgaz'dan Kovid-19'a karşı hijyen çalışmaları

ANKARA (AA) – Başkentgaz'ın Corona virüse karşı abone işlem merkezlerini dezenfekte ederek hijyenik bir ortam sağladığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, genel müdürlük ve abone işlem merkezlerinde gerekli hijyen koşullarının sağlandığı ifade edildi.

Ankara'da yaklaşık 5 milyon kullanıcıya doğal gaz dağıtım hizmeti sunan şirketin, genel müdürlük binasında ve abonelik işlemlerini yürüttüğü 14 şubesinde dezenfeksiyon çalışmaları yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anti alerjik ve virüs dezenfeksiyonunda yüzde 99 etkili olan dezenfekte solüsyonu ile X ray cihazlarını, kapıları, bankoları, koltukları, kioskları, ortak kullanım alanları en detaylı noktalarına kadar sterilize ediliyor. Başkentgaz, abonelerine E-Devlet ve www.baskentdogalgaz.com.tr web sitesinde yer alan online işlemler menüsünden de birçok abonelik işlemini yapmasını sağlıyor."