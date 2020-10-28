Başkentgaz'dan Mamak'taki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) – Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz) tarafından Ankara'nın Mamak ilçesinde bu sabah bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yaşanan bu üzücü olay, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diler, abonelerimizin kendilerinin ya da yetkisiz kişilerin doğal gaz tesisatlarına müdahale etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Başkentgaz ekiplerinin, patlamanın yaşandığı olay yerine ihbarda bulunulmasıyla birlikte süratle ulaştığı belirtildi.

Patlamadan sonra şirketin teknik ekipleri tarafından Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile birlikte olay yerinde gidildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan tespitler sonucunda, aboneliğin apartman yönetimi adına olduğu, şirketimize kişisel abonelik için herhangi bir başvuru yapılmadığı, patlamanın dairenin mutfağında meydana geldiği, mutfaktaki ocağa gaz akışını sağlayan fleksi hortumun kesik olduğu görülmüştür. Apartman sakinleri tarafından, dairede oturan ve patlamadan etkilenen kişi tarafından akşam saatlerinde ocak bağlantısıyla ilgili birtakım işlemler yapıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu üzücü olay, doğal gaz tesisat ve bağlantılarına yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Doğal gaz doğru kullanıldığında en güvenli enerji kaynağıdır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diler, abonelerimizin kendilerinin ya da yetkisiz kişilerin doğal gaz tesisatlarına müdahale etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."