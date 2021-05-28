Başkentte engelli vatandaşa evinde ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre öncelikli gruplar arasına dahil edilen tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması kapsamında, Başkentte Gölbaşı ilçesinde hastaneye gidemeyen bedensel ve zihinsel engelli 47 yaşındaki Tülay Altıntop'a sağlık ekiplerince evinde Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı. Aşının ardından 15 dakika engelli vatandaşın yanında bekleyen sağlık ekipleri, aşının olası yan etkileri ve ikinci dozun ne zaman yapılacağına ilişkin Altıntop'un ailesini bilgilendirdi.

Tülay Altıntop'un annesi Makbule Altıntop ve kız kardeşi Medine Altıntop da aşının evlerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların ikinci doz aşı uygulaması da yine hastaneye gidemeyenler için evlerinde yapılacak.