Başkentte eşini neşterle öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

ANKARA (AA) – Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Hülya Yıldız'ı öldüren Mehmet Nevzat Yıldız hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sanık Mehmet Nevzat Yıldız, Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Fatma Hülya Yıldız'ın yakınlarıyla taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.
Önceki celse alınan ara kararlara ilişkin bilgi veren Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısının celse arasında esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sunduğunu belirtti.
Cumhuriyet Savcısı, mütalaada, sanık hakkında "eşi canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Zanlının, maktule ait evin kapısını açtırıp zorla girdiği, olayın ardından kan izlerini sildiği ve Fatma Hülya Yıldız'a ait cep telefonunu alarak kaçtığını belirten savcı, sanık hakkında "suç delillerini yok etmek", "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 18 yıla kadar hapis talep etti.
Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.
Mahkeme, avukatın talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.
– Olayın geçmişi
PTT'de memur olarak çalışan 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48), şiddet gördüğü eşi Mehmet Nevzat Yıldız'a (58) boşanma davası açtıktan sonra taşındığı evde 9 Ağustos 2019'da ölü bulundu.
Boşanma aşamasındaki eşinin boğazını neşterle kestikten sonra, nefes alamaması için maktulün başına poşet geçirdiği öne sürülen Mehmet Nevzat Yıldız, 3 ay sonra sahte kimlikle İstanbul'da yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Nevzat Yıldız hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından dava açtı.