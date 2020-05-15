Başkentte gençler uzun süre sonra sokağa çıktı

ANKARA (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş aralığındaki gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra evden dışarı çıktı.

Hafta sonu 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanlara, çarşamba günü de 0-14 yaş aralığındaki çocuklara tanınan sokağa çıkma izni, bugün de 4 saatliğine 15-20 aralığındaki gençlere verildi.

40 gündür sokağa çıkamayan gençler, 4 saatlik izni özellikle parklarda geçirmeyi tercih etti.

Gençlerin, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına kısmen dikkat ettikleri görüldü.

Parklarda arkadaşlarıyla buluşup sohbet eden gençler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

– "En son dışarı çıktığımda kıştı"

Kuğulu Park'a annesiyle gelen 16 yaşındaki Zeynep Oral, sokağa çıkmayı özlediğini belirterek "Heyecanlıyım. Hayatımda sanki ilk kez dışarı çıkmışım gibi hissediyorum." dedi.

Parka gelen bir genç kız ise "Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Temiz hava, ağaçlar çok rahatlatıcı. En son dışarı çıktığımda kıştı. Mevsime alışamadım çok sıcak geldi." diye konuştu.

16 yaşındaki Meriç Karslıoğlu, ihtiyaç duydukları izin sayesinde dışarı çıktıkları için mutlu olduğunu ifade etti.

Gençlerden Öykü Avcı da evde kaldıkları süreçte çok sıkıldıklarını belirterek sokağa çıkmanın kıymetini anladıklarını söyledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de gençlere maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.