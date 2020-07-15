Başkentte Jandarma Mehteran Birliğinden 15 Temmuz'a özel konser

ANKARA (AA) – Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konser verdi.

Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen konser öncesi, sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirler alındı. Maskelerini takan bazı vatandaşlar da mehteran şölenine ortak oldu.

Jandarma Mehteran Birliğinin burada seslendirdiği marş ve eserlere, vatandaşlar da eşlik etti.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca vatandaşlardan bazıları, cep telefonlarıyla kayıt yaptı ve fotoğraf çekti.