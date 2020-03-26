Başkentte kaçak dezenfektan üretilen iş yeri mühürlendi

ANKARA (AA) – Ankara'nın Keçiören ilçesinde kaçak yollardan dezenfektan üretimi yaptığı belirlenen iş yeri mühürlendi.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Kavacık Subayevleri Mahallesi'nde bir iş yerine baskın düzenledi.

Çalışma ruhsatı bulunmayan iş yerindeki ağır kokunun izini süren ekipler, giriş katta bulunan ve tuvalet kağıtlarıyla perdelenen gizli bölmenin arkasındaki depoda 3 ton dezenfektan ele geçirildi.

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken şüpheli Ömer G, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, halkın sağlığını tehdit eden merdiven altı hiçbir faaliyete asla izin vermeyeceklerini bildirdi.