Başkentte kaçak tütün ve alkollü içecek denetimi

ANKARA (AA) – Ankara'da yapılan kaçak tütün ve alkollü içecek denetiminde, 7 işletmeye 2 bin 450 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte kaçakçılık ve suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecek denetimi gerçekleştirildi.

17 işletmede yapılan denetimlerde, 7 işletmeye Vergi Usul Kanunu'nun 353/2 maddesi gereğince 2 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimde ayrıca, bir işletmede Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ile kontrol edilen ürünlerin üzerindeki bandrollerin yapışkan kullanılarak elle yapıştırıldığı tespit edildi.

Yapılan inceleme sonucunda, birer kilogramlık 63 paket bandrolsüz tütün,

59 bandrolsüz pipo tütünü,

2 bin doldurulmuş makaron, 41 sahte bandrol,

17 kilogram bandrolsüz açık tütün, 165 bandrol (kaçak ürünlerde kullanılmak üzere) ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.