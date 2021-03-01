Başkentte kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 24 zanlı yakalandı

ANKARA (AA) – Ankara'da son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 22-28 Şubat'ta operasyonlar düzenlendi.

24 zanlının gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 milyon 802 bin 650 makaron, 113 bin 631 muhtelif/elektronik eşya, 536 puro, 506 kilogram tütün, 341 bandrol ve 140 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.