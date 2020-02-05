Başkentte korku ve panik: 2020 maalesef 2019’u aratmıyor

İngiltere için 2010’lu yılların en korkutucu ve tehlikeli olaylarından biri gasp, şiddet, terör ve saldırının artmasıydı… 2019 yılı ise bu 10 yıl içerisinde belki de en kanlı olanıydı. 2019 yılında sadece İngiltere’nin başkentinde 147 kişi gaspa uğradı ve farklı silahlarla öldürüldü.

2019’da 147 kişi yaşamını yitirirken, 2018’de bu rakam 133’tü. Geçen yıl sadece 5 günlük olan Riley Fauvrell, Thornton Heath’teki saldırıda yaşamını yitirirken, 89 yaşındaki Dorothy Woolmer ise Tottenham’da tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüştü.

İngiltere’nin çok okunan gazetesi Daily Mail o dönemde kapsamlı bir araştırma yaparken, Londra’da öldürülen 147 kişiden yarısından fazlasının bıçaklanarak öldürüldüğünü yazmıştı. Eylül ve Haziran ayının en kanlı aylar olduğu belirtilirken, “Her iki ayda da 17 kişi öldürüldü, Temmuz ayında 16, Mart ve Aralık aylarında ise 15 kişi saldırıya uğrayarak öldürüldü” ifadesi kullanıldı.

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BİR AYDA 8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

2019’un bu kötü mirasını geride bırakmak isteyen İngilizler 2020 yılında da birçok saldırıya maruz kaldı. 2020’nin ilk günlerinde çok sayıda insan gaspa ve saldırıya uğrarken, resmi olarak yapılan açıklamalarda 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

3 Ocak’ta Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park’ta Takieddine Boudhane isimli kurye Finsbury Park yakınlarında bıçaklanarak öldürüldü. Aynı gün 53 yaşındaki William Algar isimli adam Barnes’ta ölü bulundu. Yapılan otopsi sonucunda adamın göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

13 Ocak’ta Bulgaristan kökenli Krasimir Kartikov Croydon’da öldü. Vücudunda çok sayıda yara ve iz olan 60 yalındaki adamın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Ocak’ta ise Harinder Kumar, Narinder Singh ve Baljit Singh bıçaklanarak öldürüldü. Bu üç adamın da Seven Kings’te ölü bulunduğu belirtildi.

24 Ocak’ta kimliği belirlenemeyen bir Polonya vatandaşı ölü bulundu. 60 yaşında olduğu tahmin edilen adamın Clapton’da bulunduğu açıklandı.

27 Ocak’ta da 16 yaşındaki Louis Johnson, Londra’nın güneydoğusundaki East Croydon durağında çok sayıda insanın gözleri önünde öldürüldü.

2 Şubat’ta ise İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyinde bulunan Streatham High Road’ta bıçaklı saldırı düzenlendi. Birçok kişiyi bıçaklayan Sudesh Amman isimli adam çok sayıda insanı yaraladı. Saldırıdan kısa bir süre önce tahliye edildiği ortaya çıkan saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.