Başkentte uyuşturucu operasyonunda 22 kilo esrar ele geçirildi

ANKARA (AA) – Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 22 kilo 282 gram esrar, 3 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 22 kilo 282 gram esrar, 3 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.