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17 Mayıs 2023
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Başkent’te vahşet! Kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Mamak Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan Ş.Ş, sağlık görevlisi kız kardeşi Songül Ş. ve erkek kardeşi Abbas Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ş, kız kardeşini bıçakla öldürdü, erkek kardeşini yaraladı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören Ş.Ş, balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. (AA)

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