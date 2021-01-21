Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda İzmit Belediyespor, Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 65-61 mağlup oldu.

İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Dinamo Kursk ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 21-13 önde geçen İzmit temsilcisi, devre arasına 41-30 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda daha etkili olan Dinamo Kursk, üçüncü periyodunu 48-46 önde kapattığı karşılaşmayı 65-61'lik skorla kazandı.

İzmit ekibi, gruptaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

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