Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Ankara

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Luis Castillo (İspanya), Valerio Grigioni (İtalya)

Türk Telekom: Baldwin 10, Muhammed Baygül 2, Dekker 18, Wiltjer 12, Eric 16, Erdi Gülaslan 2, Can Korkmaz 16, Batuhan Acar, Göktuğ Baş

Limoges: Ginyard 10, İnvernizzi 7, Lang 16, Boutsiele 11, Scrubb 21, Mbala 4, Crusol, Paumier 4

1. Periyot: 25-21

Devre: 42-33

3. Periyot: 61-51

ANKARA (AA) – Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Türk Telekom, sahasında Fransa'nın Limoges ekibini 76-73 yendi.

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