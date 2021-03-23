Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Martin Vulic (Hırvatistan)

Pınar Karşıyaka: Taylor 12, Henry 13, Metecan Birsen 8, M'Baye 17, Morgan 12, Kennedy 3, Yunus Sonsırma 11, Mahir Ağva, Onuralp Bitim, Nusret Yıldırım

Hapoel Unet-Credit Holon: Zeeuw 6, Miles 20, Harris 21, Johnson 4, Workman 4, Bourdillon 4, Brandwein, Pnini 6, Misgav, McGee 12

1. Periyot: 21-18

Devre: 46-37

3. Periyot: 61-54

Beş faulle çıkanlar: 22.26 Zeeuw, 36.17 Miles (Hapoel Unet-Credit Holon), 38.25 M'Baye (Pınar Karşıyaka)

İZMİR (AA) – FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon'a 77-76 mağlup oldu.

Karşılaşmaya 9-0'lık seriyle başlayan rakibi karşısında toparlanan Pınar Karşıyaka, M'Baye ve Taylor'un sayılarıyla aradaki farkı azalttı. Son dakika içinde Yunus Sonsırma'nın basketiyle 19-18 üstünlük kuran yeşil-kırmızılı ekip, Morgan'ın basketiyle periyodu 21-18 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında yakaladığı 8-0'lık seriyle farkı 11 sayıya (29-18) çıkaran Pınar Karşıyaka, devrenin son 4 dakikasına da 16 sayı farkla 40-24 önde girdi. Kalan bölümde de üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka soyunma odasına 46-37 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, Morgan ve Metecan'ın 3 sayılık basketleriyle 27. dakikada 57-42 üstünlük kurdu. Konuk ekip, Harris ve Miles'la 10-0'lık seri yakalayıp, farkı 5 sayıya (57-52) indirmesine rağmen, Pınar Karşıyaka son çeyreğe 61-54 üstün girdi.

Dördüncü çeyreğe McGee ve Miles'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan konuk ekip, Johnson ile Miles'ın da skora katkısıyla bitime 4 dakika kala eşitliği yakaladı: 66-66. Son 4 saniyeye 76-73 önde giren Hapoel Unet-Credit Holon karşısında Henry, iki faul atışından faydalanamasa da 3 sayılık basketle 76-76 eşitliği yakaladı. Semih Erden'e çalınan teknik faulün ardından tek atışı sayıya çeviren McGee, takımının 77-76 galip gelmesini sağladı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda ikinci kez teknik faul alan Hapoel Unet-Credit Holon Başantrenörü Stefanos Dedas, karşılaşmadan ihraç edildi.