Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 OGM Ormanspor-Anadolu Efes (Ankara)
15.15 Galatasaray-Beşiktaş (Sinan Erdem)
17.30 Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.00 Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Gazanfer Bilge)
11 Ekim Pazar:
13.00 Fenerbahçe Beko-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
20.00 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)
11 Ekim Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Mehmet Sait Zarifoğlu)
14.00 BOTAŞ-Çankaya Üniversitesi (Ankara DSİ Etlik)
14.00 Samsun Canik Belediyespor-İzmit Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
15.00 Bellona Kayseri Basketbol-Galatasaray (Kadir Has Kongre Merkezi)
15.15 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Servet Tazegül)
17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)