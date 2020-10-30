Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde 6, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
31 Ekim Cumartesi:
13.00 Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyesi (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Aliağa Petkimspor-Galatasaray (Enka)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
1 Kasım Pazar:
13.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş (Fethiye Beşkaza)
15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Karataş Şahinbey)
17.30 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)
20.00 Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
31 Ekim Cumartesi:
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)
14.00 BOTAŞ-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara DSİ Etlik)
14.00 Samsun Canik Belediyespor-Nesibe Aydın (Mustafa Dağıstanlı)
16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
1 Kasım Pazar:
14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)
Not: Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
– Türkiye Basketbol 1. Ligi
31 Ekim Cumartesi:
16.00 Mamak Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Mamak Belediyesi)
16.00 Global Connect Travel Düzce-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Semt77 Yalovaspor-Ankara Anadolu Basket (90. Yıl)
17.00 Sigortam.net-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Ahmet Cömert)
17.00 BUDO Gemlik-Akhisar Belediye Basketbol (Gemlik)
1 Kasım Pazar:
16.00 İstanbul Basket-Bornova Belediyespor (Ahmet Cömert)
19 Kasım Perşembe:
17.00 Samsunspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
Not: Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.