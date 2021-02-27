Basketbol: Toplu sonuç

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

– ING Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka: 83-96

Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor: 83-76

Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 83-82

TOFAŞ-Galatasaray: 98-89

– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor: 120-65

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 53-97

BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-107

Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta: 67-58

Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 92-74

– Türkiye Basketbol 1. Ligi

Akhisar Belediye Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-79

Samsunspor-Finalspor: 85-75

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