Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla sürdü.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka: 83-96
Aliağa Petkimspor-OGM Ormanspor: 83-76
Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor: 83-82
TOFAŞ-Galatasaray: 98-89
– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor: 120-65
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 53-97
BOTAŞ-Fenerbahçe Öznur Kablo: 55-107
Nesibe Aydın-Beşiktaş HDI Sigorta: 67-58
Bellona Kayseri Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 92-74
– Türkiye Basketbol 1. Ligi
Akhisar Belediye Basketbol-Semt77 Yalovaspor: 90-97
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-79
Samsunspor-Finalspor: 85-75