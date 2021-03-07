Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde 23'üncü, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24'üncü hafta maçları tamamlandı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21'inci hafta müsabakalarına devam edildi.
Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Empera Halı Gaziantep Basketbol: 60-90
HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes: 103-85
Frutti Extra Bursaspor-Bahçeşehir Koleji: 67-64
Fenerbahçe Beko-Türk Telekom: 99-77
– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Galatasaray-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 73-52
– Türkiye Basketbol 1. Ligi
Global Connect Travel Düzce-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 73-60
Finalspor-Ankara Anadolu Basket: 88-83
Sigortam.net-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 83-84