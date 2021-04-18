Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 27. haftasında ikişer maç yapıldı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
TOFAŞ-Darüşşafaka Tekfen: 101-89
Aliağa Petkimspor-Türk Telekom: 65-71
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor ve OGM Ormanspor-Pınar Karşıyaka karşılaşmaları ertelenmişti.
– Türkiye Basketbol 1. Ligi
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 83-65
Mamak Belediyespor-Ankara Anadolu Basket: 94-83
Sigortam.net-Nadir Gold İstanbul Basket: 85-81