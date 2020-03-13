Basketbol: Toplu sonuç

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 23'üncü hafta 3, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 26'ncı hafta 2 maçla başladı.

İki ligde oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

– Türkiye Basketbol 1. Ligi

1881 Düzce Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 88-92

Bornova Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol: 85-71

Merkezefendi Belediyespor-Akhisar Belediyespor: 90-79

– Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bayraklı Belediyespor-Urla Belediyespor: 87-83

BOTAŞ Gelişim-Fenerbahçe Gelişim: 72-78

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?