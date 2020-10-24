Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası 4, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası ise 5 maçla başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 2. haftası 5 maçla tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ: 83-70
HDI Sigorta Afyon Belediyesspor-Türk Telekom: 84-89
Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen: 89-78
Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji: 66-92
– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 100-101
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor: 96-47
Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 90-74
İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi: 64-72
Galatasaray-BOTAŞ: 75-60
Ligde Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
– Türkiye Basketbol 1. Ligi
Manisa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Basket: 82-63
Bornova Belediyespor-Final Spor: 82-71
Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Global Connect Travel Düzce: 72-92
Semt77 Yalovaspor-Sigortam.net: 83-86
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Samsunspor: 75-62
Ligde Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.