Basketbol: Toplu sonuç

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına 3 maçla devam edilirken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası tek maçla sona erdi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

– ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor: 93-70

Galatasaray-Gaziantep Basketbol: 86-90

OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 77-66

– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol: 91-69

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