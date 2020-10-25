Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasına 3 maçla devam edilirken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası tek maçla sona erdi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor: 93-70
Galatasaray-Gaziantep Basketbol: 86-90
OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 77-66
– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol: 91-69
Advertisements