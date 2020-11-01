Basketbol: Toplu sonuç

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası oynanan 4 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 3. haftası ertelenen maçlar dışında sona erdi.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

– ING Basketbol Süper Ligi

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş: 87-83

Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor: 76-87

Türk Telekom-Pınar Karşıyaka: 81-61

Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol: 98-79

– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor: 72-67

– Türkiye Basketbol 1. Ligi

Nadir Gold İstanbul Basket-Bornova Belediyespor: 64-81

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