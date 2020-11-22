Basketbol: Toplu sonuç

Yazan:
Alaturka Online
-

ANKARA (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası oynanan 2 müsabakayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftası, ertelenen maçlar dışında sona erdi.

Liglerde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

– ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 70-56

Beşiktaş-TOFAŞ: 94-85

– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın: 60-76

Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 75-59

– Türkiye Basketbol 1. Ligi

Samsunspor-Nadir Gold İstanbul Basket: 89-69

Ankara Anadolu Basket-Finalspor: 75-65

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mamak Belediyespor: 80-91

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?