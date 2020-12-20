Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
– ING Basketbol Süper Ligi
Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 90-54
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-105
Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol: 84-77
OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 85-101
– Türkiye Basketbol 1. Ligi
Sigortam.net-Finalspor: 93-87
– Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi
Bodrum Karya-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 61-91
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