Basketbol: Toplu sonuç

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta 4, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta ile Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta ise tek maçla sona erdi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

– ING Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor: 90-54

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Bahçeşehir Koleji: 76-105

Beşiktaş-Büyükçekmece Basketbol: 84-77

OGM Ormanspor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 85-101

– Türkiye Basketbol 1. Ligi

Sigortam.net-Finalspor: 93-87

– Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bodrum Karya-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 61-91

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