Basketbol: Toplu sonuç

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 3, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında 1 ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 15. haftasında 6 karşılaşma oynandı.

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

– ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray-OGM Ormanspor: 89-87

HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor: 94-76

Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ: 75-88

– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Beşiktaş HDI Sigorta-Çankaya Üniversitesi: 75-68

– Türkiye Basketbol 1. Lig

Bornova Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 88-79

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Global Connect Travel Düzce: 70-75

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Finalspor: 65-66

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor: 76-73

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Ankara Anadolu Basket: 89-81

Semt77 Yalovaspor-Mamak Belediyespor: 79-65

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