Basketbol: Toplu sonuç

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası yapılan 1 maçla başladı.

Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

– ING Basketbol Süper Ligi

Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka: 75-85

Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 77-70

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 86-93

TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 83-85

– Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 93-61

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