Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B YENİ DOĞUM YAPAN OYUNCU MÜGE BOZ, EŞİNİN CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN 2 YIL HAPİS CEZASI ALDIĞINI ÖĞRENİNCE ONUNLA BİRLİKTE KAMERANIN KARŞISINA GEÇTİ. "HER DURUM VE KOŞULDA EŞİMİN YANINDAYIM" MESAJI VERDİ. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Basketbolcu Caner Erdeniz’e 2 yıl hapis cezası