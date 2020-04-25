Basketbolda kaos!

Euroleague ve EuroCup’ın muhtemel takvimi, ING Süper Lig’in durumunu sıkıntıya soktu. Efes, Fenerbahçe ve TOFAŞ; iki kupada temmuz ayında parkeye çıkarsa, Süper Lig’de maç yapmaları neredeyse olanaksız.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük iki turnuvası ile ilgili açıklanan takvim, ING Basketbol Süper Ligi’nin durumunu belirsiz hale getirdi. EuroLeague yönetimi, şartların düzelmesi halinde sezonu oynayarak devam ettirme kararı aldı. Bu konuda nihai karar, pandeminin gidişatına göre 24 Mayıs’ta verilecek. Sezonu bitirme yönünde karar alınırsa, 29 Mayıs’ta karantina süreci, 12 Haziran’da da hazırlık kampları başlayacak. EuroLeague ve EuroCup’ta ise maçlar 4 Temmuz’dan itibaren oynanacak.

EuroLeague’de normal sezonun kalan 6 haftasının ardından tek bir şehirde 8’li finalin yapılması öngörülüyor. Final 26 Temmuz’da. EuroCup ise tek şehirde düzenlenecek 8’li finalle 17 Temmuz’da bitecek. Bu takvim, ING Basketbol Süper Ligi (BSL) için çözüm arayan Türkiye Basketbol Federasyonu’nu sıkıntıya soktu.

EuroLeague ve EuroCup’ın yoğun maç trafiği nedeniyle, BSL’ye takvimde yer kalmadı. EuroLeague’de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, EuroCup’ta da TOFAŞ yollarına devam ediyor. Bu üç takımın, özellikle de Efes ve Fenerbahçe’nin temmuz ayında BSL’de maça çıkıp sıkışık takvimde oynaması olanaksız görünüyor.

TBF’nin lige devam kararı alması durumunda maçlar için ya haziran ya da ağustos uygun olacak. Haziran için önümüzdeki 1-2 hafta içinde takımların parkeye inmesi şart. Ancak salgının gidişatı, ulaşım ve karantina süreci de olduğundan haziran çok mümkün görünmüyor. Bu durumda ağustos seçeneği ön plana çıkıyor. Bu ay ile ilgili sıkıntı da kontratlar, yeni sezon kadrolarının belirlenmesi ve kamp döneminin sarkacak olması.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, BSL ve diğer ligler ile ilgili kararı en geç mayıs ayında, Bilim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra vereceklerini açıklamıştı.

EUROLEAGUE ve EUROCUP TAKVİMİ

29 Mayıs – 11 Haziran…..Karantina

12 Haziran – 2 Temmuz…..Hazırlık kampı

4 – 17 Temmuz…..EuroCup maçları

4 – 26 Temmuz…..EuroLeague maçları

MAAŞLARDA İNDİRİM

Oyuncular birliği (ELPA) ile anlaşan EuroLeague yönetimi, kontrat ve maaş ödemeleri konusunda alınan kararları da duyurdu:

2019-20 sezonu için oyuncu sözleşmeleri 31 Temmuz 2020’ye kadar uzatıldı.

2019-20 sezonu için oyuncu maaşlarının yüzde 85’i en geç 15 Ağustos 2020’de kulüpler tarafından ödenecek.

Sezonu iptal edilir ve tamamlanmazsa:

2019-20 EuroLeague sezonu için oyuncu sözleşmelerinin bittiği kabul edilecek.

Çok sezonlu oyuncu sözleşmeleri için, kulüpler ve oyuncular için yükümlülükler 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren devam edecek.

2019-20 sezonu için oyuncu bazında maaşların yüzde 80’i en geç 15 Ağustos 2020’de kulüpler tarafından ödenecek.

Beklemede olan oyuncu maaşları da bir süreliğine askıya alınacak.

GÖZLER TVF’DE

Avrupa voleybolunun patronu CEV’in tüm uluslararası turnuvaları iptal etmesinin ardından gözler Türkiye Voleybol Federasyonu’na (TVF) çevirdi. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kulüpler ile görüşerek sezonun kaderini belirleyeceklerini söyledi. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AxA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezon sona ermiş ve play-off çeyrek final sürecine geçilmişti. Filede Avrupa kupalarına katılan takımlar da büyük oranda belli. TVF’nin önünde kısa play-off takvimiyle ligi tamamlama ve normal sezon sıralamasıyla tescil gibi seçenekler bulunuyor.