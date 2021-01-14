Basketbolda maçın ardından

İSTANBUL (AA) – Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 99-60 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, sonradan oyuna dahil olan oyuncularının da katkısıyla iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Ataman, "Khimki'de ilk çeyrekte Shved çok aktif bir rol aldı. Shved onların kilit oyuncusu. Daha sonra onu durdurmak için Doğuş Balbay'ı oyuna aldık. Onu tutmaya çalıştık. Durdurmayı da başardık. Tempoyu da bulduk." ifadelerini kullandı.

İkinci çeyrekte topu iyi çevirdiklerini vurgulayan Ataman, "Sonradan oyuna dahil olan oyuncularımız iyi katkı verdi. Güzel bir galibiyet aldık. Sertaç Şanlı uzun zaman sonra organizasyonda maçın adımı seçilen ilk Türk oldu. Bu da galibiyet kadar değerli bizim için." diye konuştu.

Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis ise Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Yeterince hızlı değildik. Ribauntlarda da iyi değildik. Ribauntlarda bize üstünlük sağladılar. Bu da maçı kaybetmemizdeki en büyük nedendi." şeklinde görüş belirtti.