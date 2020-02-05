“Baskıların temeli 12 Eylül darbesine dayanıyor” – 18 Dakika (5 Şubat 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, ülkede yaşanan felaketleri ele aldı. Felaketlere karşı önlem alınması gerektiğini dile getiren Kongar ve Yanardağ, iktidarın sorumluluğunu hatırlattı. RTÜK’ün Tele1’e verdiği deprem yayını cezasını da eleştirdi. Tele1'e destek olmak için:

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