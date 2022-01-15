BASKILARIN VE CEHALETİN BİTİRDİĞİ HAYAT #EnesKara | Enes Kara, Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu, Erdoğan

Görüntüleri yıllardır beklenen Kabataş ile rezilliğin görüntüleri anında ortaya çıkan Kabataş!

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Kontrolsüz biçimde ülkeye doldurulan mülteciler ileride başımıza daha çook iş açar

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Karşında Erdoğan olsaydı aynı şeyi yapabilir miydin? Bırak bu işleri evladım

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Geçen hafta “sokağa çıkarsanız”, bu hafta “dil, din, kültür engellenemez” lafları. Haydaaa!

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Bacım Almanya’da yaşayıp bana gelip masal anlatma!

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Zaytung haberi değildir! ‘Süt pahalıysa inek besle’ minvalinde bir olay

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Evlatlarınızın sesine kulak verin! İdeolojilerinizi onlara dayatmayın

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Doları 18 liradan 12’ye düşüren kahramanları bilmek, bağrımıza basmak istiyoruz. Açıklayın hadi!

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Bu paralar nereden geldi, kimin parası?

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Sokakta hareket isteyen türden kışkırtıcı açıklamalardan derhal vazgeçilmelidir. Bırakın bu tuhaf düşünceleri

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Sizden oldu diye evladınız hükmünüz altında değildir, malınız hiç değildir!

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Patron olmakla ülkenin ekonomisine yön vermeye çalışmak farklı şeyler kardeşim

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Milletin dini duygularını kanırtarak oylarınızı dinç tutmaya çalışmanız artık prim yapmıyor

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İstemediklerini dayatarak pırlanta gibi çocuğun ruhunu kararttınız. Sonra kılıf hazır, ‘psikolojisi bozukmuş’. Hadi ordan!

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Maddi imkanı olmayan ailelerin metazori tercihi de olabiliyor bu cemaat yurtları!

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Gerici zihniyete karşı olmak size ne oy kaybettirir ne de din düşmanı yapar. Oradan gelecek oy da gelmesin zaten!

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Enes Kara’nın ölümü konusunda dinci yandaş basın dut yemiş bülbül gibi

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BASKILARIN VE CEHALETİN BİTİRDİĞİ HAYAT #EnesKara | Enes Kara, Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu, Erdoğan

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