Başkonsolosluklar yurt dışı seçmen kayıtları için hafta sonları da çalışacak

Yurt dışında oy kullanma işlemi 27 Nisan’da başlayacak. Seçmenler 9 Mayıs’a kadar bulundukları ülkelerdeki başkonsolosluklarda veya oy kullanma merkezlerinde sandığa gidebilecek. Başkonsolosluklar yurt dışı seçmen kaydı yaptırmak isteyenler için hafta sonları da mesai yapacak.

14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için yurt dışında oy verme heyecanı erken başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimine göre yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi için tarih 27 Nisan olarak açıklandı. 9 Mayıs’a kadar sandık başına gidilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başlayacak, 24 Mayıs’ta son bulacak.

Öncelikle başkonsolosluk yerleşkelerinde kurulacak sandıklarda oy kullanılacak.

Fiziki şartların uygun olmaması durumunda ise oy verme merkezleri devreye girecek.

Yurt dışındaki 3 milyondan fazla seçmen yaklaşık 2 hafta boyunca oy kullanılabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herhangi bir kişi dilediği temsilcilikte ya da gümrük kapısında oy kullanma hakkına sahip. Bunun için yurt dışı seçmen kütüğüne kaydının olması şart. Bu nedenle Türk başkonsoloslukları yurt dışı seçmen kaydı yaptırmak isteyenler için hafta sonu da mesaide olacak.

1,5 milyona yakın seçmenin bulunduğu Almanya’da oy verme işleminin 13 başkonsolosluk bölgesinde yapılması bekleniyor.

Avustralya’da yaşayan gurbetçiler, saat farkı nedeniyle sandığa ilk oyu atacak seçmenler olacak.

Oylar Ankara’ya gönderilecek

Yurt dışındaki oy verme sürecinde seçime katılan partilerinin temsilcilerinin olduğu komisyon görev başında olacak.

Yurt dışındaki seçim merkezlerinde sadece oy verme işlemi yapılacak.

Oy pusulaları ağzı mühürlü çuvallarla sayım için daha sonra Türkiye’ye gönderilecek.