‘Başörtüsünü zorla çıkarttı’ iddiasına CHP’den mahkeme kararıyla yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Başörtüsünü zorla çıkarttı” iddiasında bulunduğu CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, mahkeme kararı ve iddiaya konu olan Naile Ana’nın ifadesiyle yanıt verdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın grup toplantısında izlettiği kendisini hedef alan filme yanıt verdi.

MAHKEME KARARIYLA TASDİKLENDİ

Özkan, “Ankara sıhhiye’de yaptığımız bir miting sırasında Mersin’den katılan Naile Ana’nın başörtüsünü zorla çıkardığımı iddia etti. Bu iddia yeni bir iddia değil. Aslında bir iftira. Ergenekon kumpasıyla beni cezaevine koyduklarında da bu iftirayı duyar duymaz dava açmıştım. Dava ile ilgili o gün mahkeme, Recep Tayyip Erdoğan’ın bana 5 bin lira ödemesine karar vermişti” dedi.

Söz konusu mahkeme kararını gösteren Özkan, “Bu kararda açık bir şekilde benim böyle bir eylemimin olmadığı, Naile Ana’nın kendi isteğiyle başörtüsünü çıkarttığı apaçık görülmektedir. Videoda da görülmektedir ancak montaj yöntemiyle işine geldiği için bunu böyle yapıyor. Olmayan bir şey üzerinden iftirayla siyaset yapmaya çalışıyor” diye konuştu.

NAİLE AKSAY: KİMSE BAŞIMDAN ÖRTÜMÜ ÇEKİP ÇIKARMADI

Özkan, Naile Aksay’ın ifade metnini de okudu. “En iyi yanıt Recep Tayyip Erdoğan’a bu ifade metni olacaktır” diyen Özkan’ın okuduğu ifade metninde, Naile Aksay’ın şu ifadeleri yer alıyor:

“09.02.2008 Cumartesi günü yapılan bağımsızlık ve laiklik mitingine ben de katılmıştım. Gazetelerde yazdığı gibi kimse benim başımdan örtümü çekip çıkarmadı. Ben kendi irademle başımdaki başörtümü çıkartmıştım.”

Tuncay Özkan’ın paylaştığı bilirkişi raporunda ise, “Naile Aksay isimli kişinin, bizzat kendisinin başındaki başörtüyü çıkardığı, dışarıdan müdahalede bulunmadığı anlaşılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

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