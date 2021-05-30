Başpehlivanlara maaş geliyor

Devlet çeşitli unvanlarda çalışan personeline ve emeklilerine her ay maaş ödüyor. Bu ücretlere ilk kez “Başpehlivan maaşı” da eklenecek. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, başpehlivanlar için kanun teklifi hazırladı. Teklif kabul edilirse, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde üç defa üst üste “Başpehlivan” olan isimlere maaş bağlanacak.

ÜÇ EFSANE İSİM

CHP’li Özer’in hazırladığı teklif şimdilik yağlı güreşin yaşayan üç efsane ismini ilgilendiriyor: Aydın Demir, Ahmet Taşçı ve Hüseyin Çokal. Daha önce çıkarılan yasa ile ‘devlet sporcusu’ unvanı alan bu isimlere maaş bağlanmamıştı. Düzenlemeyle; Kırkpınar’da üst üste üç kez başpehlivan olup Altın Kemer’in de ömür boyu sahibi olanlara, asgari ücretin iki misli tutarında aylık maaş bağlanması isteniyor. Asgari ücret şu anda 2 bin 825 lira. İki misli 5 bin 650 lira ediyor. Altın Kemer’in ağırlığı ise 1 kilo 400 gram ve bugünkü değeri de 712 bin lira.

Ustasını yendi ve Altın Kemer’i aldı

AHMET TAŞÇI: 15 Ekim 1958’de Kocaeli Karamürsel’de dünyaya geldi. 1986 yılında başaltı birincisi oldu. 1990 yılında ise yağlı güreşin finalinde ustası Kadir Birlik’i yenerek Başpehlivan unvanı aldı ve Altın Kemer’e ulaştı. 1991-2000 yılları arasında üst üste tam 10 kez daha Başpehlivanlığı kimseye kaptırmadı. Taşçı, Kırkpınar dışında Kurtdereli Başpehlivanlığını da 8 kez elde etti.

Üst üste üç kez başpehlivan oldu

HÜSEYİN ÇOKAL: Denizli’de 23 Ekim 1950 yılında doğdu. Çocuk yaşlarda güreş sporuna ilgi duydu. 1971’de Türkiye Şampiyonluğu’nu elde etti. 1982, 1983 ve 1984 yıllarında üst üste Başpehlivan ve Altın Kemer’in sahibi oldu. 1985 yılında kolu kırıldığı için Kırkpınar’a çıkamadı. 1986 yılında ise mide ameliyatı geçirince jübile yaparak güreşi bıraktı.

Öğretmeni teşvik etti, güreşe başladı

AYDIN DEMİR: 24 Kasım 1943’te Karamürsel’de doğdu. Ortaokulda iken öğretmeni tarafından güreşe teşvik edildi. 20 yaşında yağlı güreşlerde boy gösterdi. Demir ilk olarak 1976’da Altın Kemer’in sahibi oldu. 1977’de rakibini 15 dakikada yenip ikinci defa başpehlivan seçildi. 1978 yılında da üçüncü defa Kırkpınar Başpehlivanı unvanını aldı. 40’ı altın 50 madalya ve 40 da kupaya sahip.

660 YILLIK GELENEK: KIRKPINAR

Edirne’ye bağlı Kırkpınar’da gerçekleştirilen Yağlı Güreş Festivali’nin geçmişi 14. yüzyıla dayanıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Rumeli’de doğup günümüze kadar uzanan geçmişiyle dünyanın en eski güreş festivali. Bu yıl 2-4 Temmuz tarihlerinde 660. kez düzenlenecek güreşler, coronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Pehlivanlar her sene haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında Edirne’de buluşuyor. 3 gün er meydanında mücadele ediyorlar.

Son gün yapılan finallerde her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüleri belirleniyor ve Kırkpınar’ın başpehlivanı seçiliyor. Yağlı Güreş Festivali’nin son 50 yılında üç isim öne çıktı. Onlardan ikisi Kocaeli Karamürsel’den Aydın Demir ve Ahmet Taşçı… Üçüncü isim ise Denizlili Hüseyin Çokal oldu. Bu üç isim Altın Kemer’i evlerine götürdü.