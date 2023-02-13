Başsavcılık tarafından soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur : Bakanlık yetkilisi ‘lütfen paylaşın’ dedi





Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur, deprem bölgesinde baraj duvarlarının çatladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmasının ardından bir açıklama yaptı.

Olayların Babala TV hesabından atılan tweetlerle ilgili olmadığını, belgeleri savcılıkla paylaşacağını ifade eden Oğuzhan Uğur, ‘olayın kendi üzerlerine yıkılmak istendiğini’ söyledi.

Uğur polis telsizinden “baraj patladı” iddialarına ilişkin yapılan anonsun görüntülerini de paylaştı.

Oğuzhan Uğur şu açıklamayı yaptı:

“Bizimle ilgili çok çirkin haberler çıkıyor. Diyorlar ki 7 Şubat’ta Babala TV bir tweet atıyor. Bu tweet üzerine bölgede olaylar çıkıyor. İnsanlar ölüyor, ekipler bölgeyi terk ediyor. Hesap vereceksiniz, katilsiniz vs vs… Bunları görmüşsünüzdür.

Babala TV’de 500’e yakın gönüllü çalışıyor. Gece gündüz telefon başındalar. Bölgeden gelen ihbarları değerlendiryor ve hemen teyit merkezimize götürüyorlar.

‘BAKANLIK YETKİLİSİ LÜTFEN PAYLAŞIN DİYOR’

Arkadaşımıza bir haber geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi diyor ki; efendim “Uydu görüntülerini aldık, bunu insanlara duyurmamız lazım, lütfen paylaşın.’ diyor.

Kadının bakanlık yetkilisi olduğunu Linkedin’den teyit ediyor arkadaşımız. Ve bizden bir gün önce paylaşılmış birkaç haberi görüyor. Gazeteler ve Malatya Valiliği de var açıklamalar arasında. Bunların tamamını teyit kabul ediyor arkadaşımız ve bu tweeti paylaşıyor.

Bunun yalan olduğu birkaç saat sonra ortaya çıkınca da hemen tweeti kaldırıyor. Tweetten zaten benim haberimin olması mümkün değil. Kemik ekibin haberinin olması da mümkün değil. Çünkü 5 dakikada 1000 tweet paylaşıyor Babala TV. Çünkü maalesef bu kadar çok ihbar alıyoruz.

Arada asparagaslar elbet oluyor. Bunları teyit etmek zor oluyor ama ne olursa olsun biz teyit ettikten sonra bütün o bize gelenleri Babala Tv hesaplarından paylaşıyoruz.

Olay yani bu kaos, insanların bölgeyi terk etmesi, olaylar çıkması 11 Şubat gecesi saat 12.30’da oluyor. Biz tweeti 7 Şubat’ta atmışız. e 1.5 saat sonra kaldırmışız. Tweet o kadar aşağıda kalmış ve o kadar az etkileşim almış ki infial yaratması mümkün değil. Ayrıca ben de bölgeden gelen birisi olarak, direkt olarak söyleyorum size telefon çekmiyor zaten bölgede. İnternete girmek mümkün değil.

Ben neden bölgeden bütün bilgileri alıp, görselleri alıp, röportajlarımı çekip döndüm İstanbul’a çünkü orda işe yaramıyordum. Sebep; internet yoktu. İnsanlara en faydalı olduğum yer internet. Bunu yapamadığım için zaten buraya döndüm.

Yine teyit ettik, savcılık makamlarıyla da paylaşacağız. Bölgede bu olaylar çıktığı esnada, barajla ilgili atılan yalnız 5 tweet var. Yani bu olay sosyal mecralardan çıkmış, fişeklenmiş ve bölgeyi zarara uğratmış bir durum değil. Bu olay tam olarak sahadan gelen bilgilerle başlamıştır. Bununla ilgili kanıtları da videoyu kaydırarak görebilirsiniz.

Şimdi diyorlar ki 11’inde de bir tweet attınız. Olaylar ondan sonra başladı diyorlar. Ona da açıklık getireyim. Biz tweeti 04.04’te atmışız. Ama olay 12.30’da olmuş. Olaylar biz tweeti atmadan önce olmuş.

‘BÖLGEDE YAPILAN ANONSLAR VAR’

Sevgili Murat Ağırel de bu olayları, soruşturmayı duymuş. Videoları gönderdi bize… O videoları da kaydırarak görebilirsiniz. O videoların birinde AFAD yetkililerinin yaptığı anonsları duyacaksınız. Diğerinde de kolluk kuvvetlerinin yaptığı anonsları duyacaksınız. ‘Bölgeyi boşaltın, baraj patladı’ diyorlar. Pardon AKUT yetkilileri. Telsiz anonslarında var.

Olay tamamen sahadan başlayan bir olay. Yine 11 Şubat’ta bizim tweetimizden önce Barış Atay’ın da Cüneyt Özdemir’in yayınında iddialara ilişkin sözleri var. Diyor ki, barajın patladığı söyleniyor, “Durun, sakin olun vs bir şeyler…” Yani olayın bizimle ilgisi yok…

Keşke olmasaydı. Bizimle ilgisi yok oh rahatladık diyemiyoruz. Çok kötü olaylar oldu elbette… Ama dediğim gibi konunun bizim attığımız tweetlerle alakası yoktur bu yaşananların.

Bunu özellikle gazetecilerden rica ediyorum. Olay yerinden ihbarlar alıyoruz. Bu ihbarların hepsini savcılık yetkilileriyle paylaşacağız ama savcılık yetkilileri de gerekli açıklamayı yapacaktır.

Lütfen gazeteciler araştırsınlar. Bize de sıfır noktasından bildirsinler. Çünkü bu olay sosyal medyadan yayılmadı efendim. Bu olay sahadan yayıldı. gerçek bilgi

Konuyu bizim üzerimize yıkmaya çalışanları anlıyorum tabii ki. Çünkü ilk gündem beri büyük mücadele veriyoruz.”

Oğuzhan Uğur kısa bir süre sonra bir video daha yayınlayarak şu açıklamayı yaptı:

“Eksik bir bilgi varmış o da şu; bildiğiniz gibi bir gazete başlatıyor bu haberi, yalan haber yaptınız vs vs diye… O kadar hızlı hareket etmişim ki

ÇADIRKENT KURULMASINI KOORDİNE EDİYOR

Uğur, bu konuda bir kaç saat sonra bir açıklama yapacağını duyurmasının soruşturmaya ilişkin hazırlık için olmadığını, Adıyaman’da bir çadırkent kurulmasını koordine ettikleri için açıklamayı birkaç saat sonra yapabildiğini vurguladı.