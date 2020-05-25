Başsavcılıktan Diyarbakır'da bir kişinin zorla akıl hastanesine yatırıldığı iddiasına ilişkin açıklama:

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte bir kişinin zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddiaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Söz konusu şahısla ilgili tedavi süreci, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da sağlık kurumunun rapor ve değerlendirmeleriyle şekillenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Başsavcılığın açıklamasında, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, Diyarbakır'da R.P. isimli kişinin zorla akıl hastanesine yatırıldığı yönündeki iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Bu iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı duyulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişinin 8 Ocak 2017 tarihinde Ulu Cami’yi ziyaret eden bir kadına yönelik, "Bu şekilde dolaşamazsınız, ince giyinmişsiniz, içinizi görüyorum.' şeklinde sözlerle taciz, takip ve ifşa eyleminde bulunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 1 Şubat 2017'de cinsel taciz suçundan iddianame düzenlendiği belirtilen açıklamada, sanığın babasının da suç tarihinden yaklaşık iki hafta önce oğlunun akıl hastası olduğu ve tedavi altına alınmasını istediği yönünde Diyarbakır Valiliğine ve İl Sağlık Müdürlüğüne başvurularının olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sanığın babasının, aynı mahiyetteki beyanlarını soruşturma sırasında da tekrar ettiği belirtilerek, yargılama sırasında sanığın, suç tarihinde akıl hastası olup olmadığının ve dolayısıyla ceza sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla Dicle Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına sevk edildiği kaydedildi.

"Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ilgilinin şizofreni hastası olduğu rapor edilmiştir. Yargılama sonucunda mahkeme, atılı suçun sanık tarafından işlendiğini sabit bulmakla birlikte, söz konusu rapor nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 32/1. maddesi gereğince sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığına, 57. maddesi gereğince koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbiri uygulanmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"İlk derece mahkemesinin kararının istinaf incelemesiyle kesinleşmesine müteakip, hükümlü, 14 Mayıs 2020 tarihinde Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne tedavi amacıyla sevk edilmiştir. Ceza Kanunumuzun 57. maddesinin ikinci fıkrasında; 'Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir.' hükmü yer almaktadır. Söz konusu şahısla ilgili tedavi süreci, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonraki aşamalarda da sağlık kurumunun rapor ve değerlendirmeleriyle şekillenecektir."